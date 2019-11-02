- Tel Abyad'da Bomba Yüklü Araçla Pazar Yerine Düzenlenen Saldırıda En Az 10 Kişi Öldü, 20 Kişi...
7 saat önce
- Tel Abyad'da bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:56 Kaynak: İHA
- Tel Abyad'da bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
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