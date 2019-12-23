Tel abyad'da bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel abyad'da bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Tel abyad'da bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 3 yaralıHadi KURT, (DHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, terör örgütü PKKPYD tarafından bomba yüklü araç patlatıldı.

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 3 yaralı

Hadi KURT, (DHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, terör örgütü PKKPYD tarafından bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, PKKPYD'li teröristlerce bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırı sonrası bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Tel Abyad Hastanesi'ne götürüldü.

Tel abyad'da bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 3 yaralı

Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:28 Kaynak: DHA
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