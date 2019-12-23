Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü - Son Dakika

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü

6 saat önce

MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Suluk Atik köyünde, terör örgütü tarafından bomba yüklü araç patlatıldığını ve saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, System.String[]

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Suluk Atik köyünde, terör örgütü tarafından bomba yüklü araç patlatıldığını ve saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/ YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı."

ANKARA


Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı
Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek Rusya'dan ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulamasına sert tepki: Karşılıksız kalmaz Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
00:41 Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
00:34 Aksoy'dan, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin açıklama - Son Dakika
00:32 Şili Devlet Başkanı anayasa değişikliği referandumu için yasal düzenlemeyi onayladı - Son Dakika
00:29 Dışişleri'nden Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına tepki - Son Dakika
00:25 Trabzon'da orman yangını (3) - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 00:44:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]