Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı (2) - Son Dakika

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Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı (2)
29 dakika önce
MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Tel Abyad'da meydana gelen bomba yüklü araç saldırı ile ilgili açıklama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:12 Kaynak: DHA
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Tel Abyad'da meydana gelen bomba yüklü araç saldırı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/ YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı" denildi.
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