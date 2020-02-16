Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı (2) - Son Dakika

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı (2)

29 dakika önce

MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Tel Abyad'da meydana gelen bomba yüklü araç saldırı ile ilgili açıklama yapıldı.

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı (2), System.String[]

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Tel Abyad'da meydana gelen bomba yüklü araç saldırı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/ YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı" denildi.


Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:12 Kaynak: DHA
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