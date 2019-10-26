Tel Abyad'da bomba yüklü motosiklet patladı: 2 yaralı
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Tel Abyad'ın güneyindeki Ain al-Arus köyünde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
Tel Abyad'ın güneyindeki Ain al-Arus köyünde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.
Tel Abyad'ın güneyindeki Ain al-Arus köyünde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada 2 sivilin yaralandığı ifade edildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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