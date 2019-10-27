Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da bombalı araç imha edildi
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da bombalı araç imha edildi

Tel Abyad'da bombalı araç imha edildi

25 dakika önce

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timlerince kontrollü şekilde tahrip edildi.

Tel Abyad'da bombalı araç imha edildi, System.String[]

Terör örgütü PKK/ YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timlerince kontrollü şekilde tahrip edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı aracın, METİ timleri tarafından kontrollü şekilde tahrip edildiği belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından aracın tahrip edildiği görüntülere de yer verildi.

Telabyad, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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