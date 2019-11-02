Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da bombalı araç saldırısı
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Tel Abyad'da bombalı araç saldırısı

7 saat önce

Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerine düzenlenen bombalı araç saldırısında en az 10 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Tel Abyad'da bombalı araç saldırısı, System.String[]

Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerine düzenlenen bombalı araç saldırısında en az 10 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Tel Abyad'ın merkezinde sivilleri hedef alan bombalı araç saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:50 Kaynak: DHA
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