Tel abyad'da bombalı araç saldırısı - ek görüntüler
7 saat önce
Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerine düzenlenen bombalı araç saldırısında en az 10 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:18 Kaynak: DHA
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Suriye, (DHA)- Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerine düzenlenen bombalı araç saldırısında en az 10 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Tel Abyad'ın merkezinde sivilleri hedef alan bombalı araç saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
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