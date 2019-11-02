Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da bombalı araç saldırısında ölen sivil sayısı 13'e yükseldi
Son Dakika Dünya Tel Abyad'da bombalı araç saldırısında ölen sivil sayısı 13'e yükseldi

Tel Abyad'da bombalı araç saldırısında ölen sivil sayısı 13'e yükseldi

6 saat önce

Suriye'nin Tel Abyad kentinin merkezindeki pazar yerine düzenlenen bombalı araç saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e yükseldi.

Tel Abyad'da bombalı araç saldırısında ölen sivil sayısı 13'e yükseldi, System.String[]

Suriye'nin Tel Abyad kentinin merkezindeki pazar yerine düzenlenen bombalı araç saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad'ın merkezinde terör örgütü PKKYPG tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 13 sivil hayatını kaybederken, 20 sivil yaralandı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

MSB, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 'Barış Pınarı Harekat Bölgesinde Tel Abyad merkezinde her şeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKKYPG'li alçaklar tarafından Tel Abyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır. Barış Pınarı Harekatı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyad'lı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKKYPG'li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:49 Kaynak: DHA
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