Tel Abyad'da bombalı araç yakalandı - Son Dakika
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Tel Abyad'da bombalı araç yakalandı

6 saat önce

TEL Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'da arama tarama faaliyetini sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK tarafından tuzaklanmış bombalı bir kamyon tespit ederek muhtemel bir terör saldırısının önüne geçti.

Tel Abyad'da bombalı araç yakalandı, System.String[]

TEL Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'da arama tarama faaliyetini sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/ PKK tarafından tuzaklanmış bombalı bir kamyon tespit ederek muhtemel bir terör saldırısının önüne geçti.

SMO askerleri, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeden Tel Abyad'ın güney kırsalındaki Ayn Arus köyüne giren şüpheli bir kamyonu durdurdu.

Tel Abyad ilçe merkezine doğru hareket ettiği öğrenilen araçta titizlikle arama yapan SMO askerleri, bomba düzeneğine rastladı. SMO askerlerinin dikkati sonucu, terör örgütünün eylemi engellendi.

Sivillerden uzak bir bölgeye çekilen araçtaki patlayıcının imha edilmesi için çalışma başlatıldı.

"Örgütün terör eylemini engelledik"

SMO komutanlarından Muhammed Cerrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü işgalindeki bölgeden gelerek M4 kara yolundan güvenli bölgeye giren Mercedes marka kamyonda yapılan arama tarama çalışmalarında bomba düzeneği yerleştirildiğini tespit ettik." dedi.

Cerrah, daha önce de örgütün Tel Abyad kent merkezine birçok bombalı araç eylemleri yaptığını belirterek, "Elhamdülillah, ekiplerimiz sayesinde örgütün istikrar ve güven ortamını bozmaya yönelik terör eylemini engelledik." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:50 Kaynak: AA
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