Son Dakika › Güncel › Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenleyen PKK/YPG'li terörist yakalandı - Son Dakika
Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenleyen PKK/YPG'li terörist yakalandı
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristin sağ yakalandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:34 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/ YPG'li teröristin sağ yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika TUBİTAK Genç Girişimci Programı kapsamında, genç girişimcilere 200 bin TL hibe edilecek Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi CHP kongresinde gergin anlar! Çevik kuvvet müdahale etti