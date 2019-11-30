Tel Abyad'da, bombalı araçlı saldırı (2)
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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyünün dışında yaptığı bombalı araç saldırısında, 6 sivilin yaralandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:57 Kaynak: DHA
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG'li teröristlerin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyünün dışında yaptığı bombalı araç saldırısında, 6 sivilin yaralandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi, TSK
'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında, 6 masum sivil yaralandı" denildi.
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