Tel Abyad'da bombalı araçlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da bombalı araçlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Tel Abyad'da bombalı araçlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

SURİYE'nin Tel Abyad kenti Saluk Atik köyü dışında PKK/YPG'li teröristin bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu 2 sivil öldü, 4 sivil de yaralandı.

Tel Abyad'da bombalı araçlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]

SURİYE'nin Tel Abyad kenti Saluk Atik köyü dışında PKK/ YPG'li teröristin bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu 2 sivil öldü, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen terörist yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı" denildi.

ANKARA, -


Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:10 Kaynak: DHA
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