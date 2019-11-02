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Tel Abyad'da bombalı saldırı

6 saat önce

BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çok sayıda hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Tel Abyad'da bombalı saldırı, System.String[]

BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çok sayıda hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Tel Abyad kent merkezinde bulunan pazar yerinde öğleden sonra PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralananlar ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ŞANLIURFA, -

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:39 Kaynak: DHA
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