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Tel Abyad'da bombalı saldırı

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'ın güneyinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az sekiz sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tel Abyad'da bombalı saldırı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'ın güneyinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az sekiz sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az sekiz kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi ise yaralandı.


Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'ın güneyinde bulunan Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda sekiz sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda 20'den fazla sivilin ise yaralandığı belirtildi.


Bakanlık saldırıyı Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyurdu.


DW/BW,EC


(c)


Telabyad, Suriye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:32 
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