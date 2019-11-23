Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da bombalı saldırı
Son Dakika Dünya Tel Abyad'da bombalı saldırı - Son Dakika Dünya

Tel Abyad'da bombalı saldırı

6 saat önce

Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad'da bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi.

Tel Abyad'da bombalı saldırı, System.String[]

Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad'da bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Türkiye saldırıda üç kişinin öldüğünü duyurdu. Bazı kaynaklara göre ise 4'ü sivil dokuz kişi hayatını kaybetti.Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad kasabasında bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi.


Türkiye Milli Savunma Bakanlığı olayın ardından yaptığı açıklamada, "DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/ YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor. Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı" ifadesini kullandı.


Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda dördü sivil, dokuz kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Gözlemevinin açıklamasında, ölenlerden ikisinin çocuk olduğu ifade edildi.


Tel Abyad'ın kontrolü, Türkiye'nin geçen ay düzenlediği askeri operasyonun ardından, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elinden TSK destekli Suriyeli muhaliflere geçmişti.


Türkiye, Tel Abyad'ın güneyindeki Suluk köyünde 10 Kasım'da düzenlenen bombalı saldırıdan da SDG'nin ana bileşeni olan YPG'yi sorumlu tutmuştu. Bu saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetmişti. Suluk'taki patlamadan bir hafta önce yine Tel Abyad'da düzenlenen bir başka saldırıda ise 13 kişinin öldüğü bildirilmişti.


Telabyad, Türkiye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
"Kılıçdaroğlu'nun, yalan habere dayanarak siyasi senaryo üretmesi acizliktir" Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 01:43:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da bombalı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]