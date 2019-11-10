Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 8 ölü, 30 yaralı
Son Dakika Dünya Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 8 ölü, 30 yaralı

Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 8 ölü, 30 yaralı

6 saat önce

Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 8 ölü, 30 yaralı

Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 8 ölü, 30 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre sekiz kişi yaşamını yitirdi 30 kişi yaralandi


Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "PKK/ YPG'li teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti." denildi.

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Şanlıurfa, Akçakale, Telabyad, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:01 
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