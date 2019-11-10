Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 8 ölü, 30 yaralı
6 saat önce
Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 8 ölü, 30 yaralı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre sekiz kişi yaşamını yitirdi 30 kişi yaralandi
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "PKK/ YPG'li teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:01
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