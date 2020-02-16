Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 4 ölü - Son Dakika
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Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 4 ölü

7 saat önce

TEL Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.

Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 4 ölü, System.String[]

TEL Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.

Tel Abyad ilçe merkezinde işlek bir caddede araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/ PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtiyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:16 Kaynak: AA
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