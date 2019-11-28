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Tel Abyad'da buğday hasadı başladı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 ekim tarihinde PKK/YPG terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'da hayat normale döndü.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 ekim tarihinde PKK/ YPG terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'da hayat normale döndü. Kasabanın çevresinde bulunan Tel El Khador köyünde siviller ekim ve hasat çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'ın yakınında bulunan Tel El Khador köyünde günlük hayat normale döndü. Bölgedeki verimli tarım arazilerinde aileler buğday gibi tarım ürünlerini hasat ederek azimle çalışıyor.

Tel El Khador köyünde yaşayan bir çiftçi, "Suriye Milli Ordusu geldiğinden beri iyi durumda yaşamaya başlıyoruz. Evlerimize arazilerimize döndük, ekim ve hasat çalışmalarımız ve çiftçilik işlerimiz başladık. Allah izniyle hep güvende oluruz" dedi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Tel Abyad'da buğday hasadı başladı

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
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