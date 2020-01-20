Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı - Son Dakika

Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara kıyafet yardımı yapıldığı açıkladı.

Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara kıyafet yardımı yapıldığı açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yardımlar devam ediyor, çocukların yüzü gülüyor. Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsim benzerliği nedeniyle işleri yüzde 70 azaldı
İmamoğlu'ndan Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahından arsa aldığı haberlerine ilk yorum: Umrumda değil Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı: Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım Trump'ın avukatlarından Senato'ya "Başkan'ı hızlıca aklayın" çağrısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:21:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]