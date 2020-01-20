Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı - Son Dakika

Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara kıyafet yardımı yapıldığı açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:30 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara kıyafet yardımı yapıldığı açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yardımlar devam ediyor, çocukların yüzü gülüyor. Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı" denildi.
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