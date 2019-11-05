Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da düzenlenen terör saldırısında 2 sivil yaralandı
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da düzenlenen terör saldırısında 2 sivil yaralandı

Tel Abyad'da düzenlenen terör saldırısında 2 sivil yaralandı

6 saat önce

TEL Terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 sivil yaralandı.

Tel Abyad'da düzenlenen terör saldırısında 2 sivil yaralandı, System.String[]

TEL Terör örgütü YPG/ PKK'dan kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 sivil yaralandı.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör saldırısında 2 sivil yaralandı.

Yaralılar tedavi altına alınırken, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tel Abyad ilçe merkezinde 2 Kasım'da pazar yerine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 sivil hayatını kaybetmiş, en az 20 sivil yaralanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Telabyad, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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