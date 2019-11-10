Son Dakika Haberleri: Tel abyad'da ermeni kilisesi, ibadete açıldı
Son Dakika Güncel Tel abyad'da ermeni kilisesi, ibadete açıldı

Tel abyad'da ermeni kilisesi, ibadete açıldı

6 saat önce

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldıBARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPGPKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirip, zarar verdiği Ermeni Kilisesi, Türkiye tarafından onarılarak ibadete açıldı.

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPGPKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirip, zarar verdiği Ermeni Kilisesi, Türkiye tarafından onarılarak ibadete açıldı.

Hayatın normale dönmeye devam ettiği Tel Abyad'da, halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin mevzi haline getirip, zarar verdiği Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi'nin temizliğinin yaparak, daha önceden kırılan camlarını değiştirip yeniledi. Yenilenen Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı. Kilisede ilk ibadet bugün yapıldı. Tel Abyad'da yaşayan Ermeni vatandaşlar, özgürce kilisede mum yakıp dua etti.

Ermeni cemaatinden Um İlyas, yıllar sonra yeniden kiliseye gelerek ibadet edebildiği için mutlu olduğunu söyledi. İlyas, Uzun süredir buraya gelerek ayin yapamamıştık, Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık. Şimdi burada herkes huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyor, herkes çoluk çocuğuyla işinde gücünde. Bizim memleketimize katkısı olan herkese çok teşekkür ederiz, hepimiz kardeşiz dedi.

Annesiyle kilisede ibadet eden 4'üncü sınıf öğrencisi Maria Kadmus da kilisenin yeniden ibadete açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

ANKARA, (DHA)

Tel abyad'da ermeni kilisesi, ibadete açıldı

Telabyad, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:08 Kaynak: DHA
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