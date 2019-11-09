Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da Ermeni kilisesi temizlenerek camları yenilendi
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da Ermeni kilisesi temizlenerek camları yenilendi

Tel Abyad'da Ermeni kilisesi temizlenerek camları yenilendi

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da bulunan Ermeni kilisesinin temizlenerek camları yenilendiğini açıkladı.

Tel Abyad'da Ermeni kilisesi temizlenerek camları yenilendi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da bulunan Ermeni kilisesinin temizlenerek camları yenilendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, konu ile alakalı resmi sitesinden bir açıklama yayınlayarak, "Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad'da hayat normale dönmeye devam ediyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülürken, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi de yeniden elden geçiriliyor. Temizliği yapılan kilisede daha önceden kırılmış olan camlar da değiştirilerek yenilendi" ifadelerine yer verdi.

(İHA))

Milli Savunma Bakanlığı, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Cengiz'den sürpriz Fatih Terim açıklaması
Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:47:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da Ermeni kilisesi temizlenerek camları yenilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]