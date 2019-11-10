Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan kardeşler mayın patlaması sonucu yaralandı
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan kardeşler mayın patlaması sonucu yaralandı

Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan kardeşler mayın patlaması sonucu yaralandı

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynarken terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu İyed ve Rines Bathavi kardeşler ağır yaralandı.

Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan kardeşler mayın patlaması sonucu yaralandı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynarken terör örgütü PKK/ YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu İyed ve Rines Bathavi kardeşler ağır yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Zekiye Yasin ve çocukları, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Tel Abyad'daki evlerine döndü.

İyed (12) ve kız kardeşi Rines Bathavi (10), evlerinin bahçesinde oynarken terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

Bölgede bulunan Mehmetçik tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan çocuklardan, İyed'in sol bacağı dizinin altından kesildi.

Hastanedeki çocuklarının refakatçiliğini yapan anne Zekiye Yasin, terör örgütü PKK/YPG'ye tepki gösterdi.

Çocuğunun bacağının kesilmesinin sebebinin PKK/YPG olduğunu belirten Yasin, terör örgütlerinin Suriye'den çıkarılmasını istedi.

Türk askerine de teşekkür eden acılı anne, "Şehrimizin her tarafında mayınlar o kadar çok ki, Türk askeri temizlemekle bitiremiyor. YPG'nin bir daha topraklarımıza gelmesini istemiyoruz. Ayağı kesilen bu çocuk yetimdir. Benden başka kimsesi yok." ifadesini kullandı.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, terörden zarar gören iki kardeş ile annelerinin hastanedeki görüntülerine yer verildi.

Telabyad, PKK, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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