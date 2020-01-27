Tel Abyad'da eylem hazırlığında 5 terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da eylem hazırlığında 5 terörist yakalandı - Son Dakika

Tel Abyad'da eylem hazırlığında 5 terörist yakalandı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 teröristin yakalandığını açıkladı.

Tel Abyad'da eylem hazırlığında 5 terörist yakalandı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eylem hazırlığındaki PKK/ YPG'li 5 teröristin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere komandolar tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda PKK/YPG'li 5 teröristin sağ olarak ele geçirildiği kaydedilerek, şöyle denildi: "Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet kamuflajlı termal şemsiye, 1 adet vizör marka tabanca, 2 adet kuru sıkıdan dönüştürme tabanca, 1 adet havalı tabanca, 176 adet 7,62 mm mühimmat, 1 adet kemer şeklinde pala, 20 adet 7,65 mm tabanca mühimmatı, 9 adet cep telefonu, 4 adet bilgisayar kasası, 1 adet laptop, 67 adet CD, 1 adet hafıza kartı, 2 adet USB bellek, 871 bin 700 Suriye Lirası ve örgütsel doküman ele geçirildi."


Telabyad, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:16 Kaynak: DHA
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Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist gizlendikleri evlerde yakalandı
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