Tel Abyad'da haşerelere karşı ilaçlama - Son Dakika
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Tel Abyad'da haşerelere karşı ilaçlama

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde çeşitli hastalıklara neden olan haşere ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Tel Abyad'da haşerelere karşı ilaçlama, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde çeşitli hastalıklara neden olan haşere ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü personelinin görev aldığı ilaçlama çalışmalarına, Akçakale Gümrük Kapısı'ndan başlanarak, Tel Abyad' daki tüm yerleşim birimlerinde devam edilecek.


Çalışmaların ilk gününde, Akçakale Gümrük Kapısı, Tel Abyad eski çöp toplama merkezi, ilçe merkezine giden yoldaki yerleşim birimleri ile Deyrezor ve diğer şehirlerden gelen Suriyelilerin yaşadığı çadır yerleşim birimleri ilaçlandı.

Uzun yıllar belediyecilik hizmetleri alamayan ve nüfusun hızla artmaya başladığı Tel Abyad'da, Barış Pınarı Harekatı'ndan hemen sonra içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri onarılmaya başlandı.


SUDKOM, Tel Abyad ve Rasulayn'da temiz içme suyu şebekesi ve kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesine yönelik, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteklediği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Akçakale Gümrük Kapısı, Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:26 Kaynak: AA
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