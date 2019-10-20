Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da hastalara tedavi desteği
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da hastalara tedavi desteği

Tel Abyad'da hastalara tedavi desteği

1 saat önce

Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor.

Tel Abyad'da hastalara tedavi desteği, System.String[]

Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteğinin sağlandığı bildirildi.

Paylaşımda, Türk sağlık ekipleri ile Türk askerlerinin yardımıyla yapılan tedavi desteğine ilişkin görüntü de yer aldı.

Telabyad, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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