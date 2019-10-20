Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da hastalara tedavi desteği
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da hastalara tedavi desteği

Tel Abyad'da hastalara tedavi desteği

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' ile hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere hastalara tedavi desteğinin sağlandığı açıklandı.

Tel Abyad'da hastalara tedavi desteği, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca  'Barış Pınarı Harekatı' ile hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere hastalara tedavi desteğinin sağlandığı açıklandı.

'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da, Türkiye'den bölge halkına hizmet sürdürülüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 'Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor' notuyla video paylaşıldı. Videoda, Türk askerinin kucağında taşıdığı çocuğu ambulansa götürdüğü ve hastaların ambulans içinde tedavi edildiği anlar yer alıyor.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz Azınlık cemaatlerinden 'Barış Pınarı Harekatı' için dua Rasulayn'da bulunan PKK/YPG'li teröristler, İHA ve SİHA'larla izleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 14:43:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da hastalara tedavi desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]