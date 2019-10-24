- Tel Abyad'da hayat normale dönüyor

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Tel Abyad'da günlük hayat normale dönüyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden geri alınan Tel Abyad'da hayat normale dönmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin güvenliği ve barışı ağladığı Tel Abyad'da günlük hayatta hareketlilik yaşanıyor. Esnafların kepenklerini açtığı Tel Abyad'da halk da alışveriş yapıyor. Tel Abyad'da bulunan ve terör örgütü tarafından kapatılan fırınlar da kentin TSK ve SMO tarafından terörden geri alınmasının ardından hizmet vermeye başladı. Tel Abyadlı çocukların güvenle oyunlar oynadığı güvenli bölgeye elektik ve su da verilmeye başlandı.

Tel Abyadlı İsmail, PKK/ YPG terör örgütü nedeniyle yaklaşık 5 yıldır zulüm ve haksızlık altında çok zor bir hayat yaşadıklarını ifade etti.