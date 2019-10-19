Son Dakika Haberleri: Tel abyad'da kilisenin karargah olarak kullanıldığı ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Tel abyad'da kilisenin karargah olarak kullanıldığı ortaya çıktı

Tel abyad'da kilisenin karargah olarak kullanıldığı ortaya çıktı

4 dakika önce

Tel Abyad'da kilisenin karargah olarak kullanıldığı ortaya çıktıSuriye, (DHA) - Barış Pınarı Hareketı'nda kurtarılan Tel Abyad'da, terör örgütü YPGPKK'nın Ermenilere ait olan bir kiliseyi karargah olarak kullandığı ortaya çıktı.

Tel Abyad'da kilisenin karargah olarak kullanıldığı ortaya çıktı

Suriye, (DHA) - Barış Pınarı Hareketı'nda kurtarılan Tel Abyad'da, terör örgütü YPGPKK'nın Ermenilere ait olan bir kiliseyi karargah olarak kullandığı ortaya çıktı.

Fırat'ın doğusunda yer alan Tel Abyad'daki kilisenin duvarlarında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin bulunduğu ve posterin hemen yanında da diğer dini sembollerin yer aldığı görülüyor.

Öte yandan, teröristlerin gasp ederek ibadete kapattıkları ve karargah haline getirdikleri kilisenin, Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte YPGPKK'dan kurtarılarak korumaya alındığı belirtildi.

Tel abyad'da kilisenin karargah olarak kullanıldığı ortaya çıktı

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:20 Kaynak: DHA
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