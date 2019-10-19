Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da kilisenin karargâh olarak kullanıldığı ortaya çıktı
Son Dakika Dünya Tel Abyad'da kilisenin karargâh olarak kullanıldığı ortaya çıktı

Tel Abyad'da kilisenin karargâh olarak kullanıldığı ortaya çıktı

1 saat önce

Barış Pınarı Hareketı'nda kurtarılan Tel Abyad'da, terör örgütü YPG/PKK'nın Ermenilere ait olan bir kiliseyi karargah olarak kullandığı ortaya çıktı.

Tel Abyad'da kilisenin karargâh olarak kullanıldığı ortaya çıktı, System.String[]

Barış Pınarı Hareketı'nda kurtarılan Tel Abyad'da, terör örgütü YPG/ PKK'nın Ermenilere ait olan bir kiliseyi karargah olarak kullandığı ortaya çıktı.

Fırat'ın doğusunda yer alan Tel Abyad'daki kilisenin duvarlarında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin bulunduğu ve posterin hemen yanında da diğer dini sembollerin yer aldığı görülüyor.Öte yandan, teröristlerin gasp ederek ibadete kapattıkları ve karargah haline getirdikleri kilisenin, Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte YPG/PKK'dan kurtarılarak korumaya alındığı belirtildi.


Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, YPG, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:16 Kaynak: DHA
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