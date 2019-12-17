Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri el patlayıcı ve mayınları arama ve temizleme çalışmaları sürüyor.

Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri el patlayıcı ve mayınları arama ve temizleme çalışmaları sürüyor.

Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Huzur ve güvenin sağlanması için bölgede terör örgütü YPG/ PKK tarafından yerleştirilen mayınlar ve el bombalarını arama çalışmaları gerçekleştirdi. Tuzaklı bomba ve mayınlar kontrollü patlamalarla etkisiz hale getirildi.

Resmi kaynaklara göre, Rasulayn ve Tel Abyad terör örgütünden geri alınmasının ardından yürütülen mayın temizleme çalışmalarında en az bin 381 el yapımı patlayıcı ve 752 mayın temizlendi.

(İHA)

Suriye Milli Ordusu, Telabyad, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:05 Kaynak: İHA
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