Tel Abyad'daki 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildi - Son Dakika

Tel Abyad'daki 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildi

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da bulunan 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildiği bildirildi.

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da bulunan 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "7'nci Komando Tugay Komutanlığımız tarafından komandolarımız ve halkın katılımı ile Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da bulunan 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildi." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, fidan dikimine ilişkin çeşitli görsellere de yer verildi.

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