Tel Abyad'da patlama
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:32 Kaynak: DHA
'nın Akçakale
ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı
ile teröristlerden temizlenen Suriye
'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Terör örgütü YPG/ PKK
tarafından düzenlendiği belirtilen saldırının ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.
Akçakale'ye sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırıda patlama sesi Akçakale'den de duyuldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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-Yükselen dumanlar
-Patlama sonrası görüntü
-Alevler içerisindeki araç
-Bölgedeki insanlar
- Suriye
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