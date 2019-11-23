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Tel abyad'da patlama

6 saat önce

Tel Abyad'da patlama-Tel Abyad'daki patlamada ilk belirlemelere göre 4 ölü 26 yaralı varSuriye, (DHA)- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı.

Tel Abyad'da patlama

-Tel Abyad'daki patlamada ilk belirlemelere göre 4 ölü 26 yaralı var

Suriye, (DHA)- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Terör örgütü YPGPKK tarafından düzenlendiği belirtilen saldırının ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

Akçakale'ye sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör örgütü YPGPKK tarafından düzenlenen saldırıda patlama sesi Akçakale'den de duyuldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tel abyad'da patlama

Akçakale, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:50 Kaynak: DHA
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