Tel Abyad'da patlama: 7 yaralı

Teröristler tarafından Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn Arus köyünde düzenlenen bombalı saldırıda bir çocuk ve babası dahil 7 kişi yaralandı.



Suriye'nin Halep kentine bağlı Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn Arus köyünde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu 7 kişinin yaralandığı ifade edildi. - TEL ABYAD