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Tel Abyad'da patlama: 7 yaralı

6 saat önce

Teröristler tarafından Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn Arus köyünde düzenlenen bombalı saldırıda bir çocuk ve babası dahil 7 kişi yaralandı.

Tel Abyad'da patlama: 7 yaralı, System.String[]

Teröristler tarafından Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn Arus köyünde düzenlenen bombalı saldırıda bir çocuk ve babası dahil 7 kişi yaralandı.


Suriye'nin Halep kentine bağlı Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn Arus köyünde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu 7 kişinin yaralandığı ifade edildi. - TEL ABYAD

Telabyad, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:36 Kaynak: İHA
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