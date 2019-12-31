Tel Abyad'da, patlamada yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da, patlamada yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika

Tel Abyad'da, patlamada yaralanan asker şehit oldu

6 saat önce

SURİYE'de Fırat'ın doğusuna yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanan Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Tel Abyad'da, patlamada yaralanan asker şehit oldu, System.String[]

SURİYE'de Fırat'ın doğusuna yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanan Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad bölgesinde görevli uzman onbaşı Rahmi Kaya, pazar günü meydana gelen patlamada yaralandı. Tedavisi için Şanlıurfa'ya getirilen Uzman Onbaşı Kaya, doktorların tüm çabasına karşın bu sabah kurtarılamayarak şehit oldu.Şehit Rahmi Kaya'nın cenazesi, öğleden sonra Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlanacak.


Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:30 Kaynak: DHA
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