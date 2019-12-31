Tel Abyad'da, patlamada yaralanan uzman çavuş şehit oldu (2) - Son Dakika

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şehit Uzman Çavuş Rahmi Kara'nın öz geçmişinin okunmasının ardından, il müftüsü tarafından dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak askeri kargo uçağına konuldu ve memleketi Erzurum'a gönderildi.