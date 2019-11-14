Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da patlatılmak için hazırlanan bombalı araç imha edildi
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da patlatılmak için hazırlanan bombalı araç imha edildi

Tel Abyad'da patlatılmak için hazırlanan bombalı araç imha edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı aracın ele geçirilerek imha edildiğini duyurdu.

Tel Abyad'da patlatılmak için hazırlanan bombalı araç imha edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı aracın ele geçirilerek imha edildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Terör örgütü PKK/ YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi" notuyla paylaşılan görüntüde, aracın kazılan çukur içerisinde imha edilme görüntüleri görülüyor. - ANKARA

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:46 Kaynak: İHA
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