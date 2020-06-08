Tel Abyad'da patlayıcı maddeler ele geçirildi - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da 2 top mermisi ile havan mühimmatı, antipersonel mayını ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü YPG/ PKK'nın eylemlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Tel Abyad ilçe merkezinde yapılan aramada 2 top mermisi, bir havan mühimmatı, bir antipersonel mayını ile bir yangın söndürme tüpüyle hazırlanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Ekiplerin, bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.