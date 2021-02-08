Tel Abyad'da patlayıcı yüklü 2 araç ele geçirildi - Son Dakika

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, içerisinde el yapımı patlayıcı bulunan 2 araç ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Tel Abyad ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren ekipler, bir araçta el yapımı patlayıcı buldu, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, içinde patlayıcı olan başka bir araç daha bulundu.

Her iki araçtaki patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.