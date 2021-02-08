Tel Abyad'da patlayıcı yüklü 2 araç ele geçirildi - Son Dakika

Tel Abyad'da patlayıcı yüklü 2 araç ele geçirildi

08.02.2021 15:39
Tel Abyad'da patlayıcı yüklü 2 araç ele geçirildi, System.String[]

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, içerisinde el yapımı patlayıcı bulunan 2 araç ele geçirildi.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, içerisinde el yapımı patlayıcı bulunan 2 araç ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Tel Abyad ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren ekipler, bir araçta el yapımı patlayıcı buldu, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, içinde patlayıcı olan başka bir araç daha bulundu.

Her iki araçtaki patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Suriye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tel Abyad'da patlayıcı yüklü 2 araç ele geçirildi - Son Dakika


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