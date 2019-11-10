Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı

Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi.

Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi 30 kişi yaralandı, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü 30 kişi yaralandı. Patlamayla birlikte harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.


Telabyad, Akçakale, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:10 Kaynak: DHA
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