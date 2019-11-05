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Son Dakika Güncel Tel Abyad'da PKK/YPG'den sivillere yönelik bombalı saldırı

Tel Abyad'da PKK/YPG'den sivillere yönelik bombalı saldırı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad şehir merkezinde sivillere yönelik bombalı araç saldırısı düzenlediği, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.

Tel Abyad'da PKK/YPG'den sivillere yönelik bombalı saldırı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), PKK/ YPG'li teröristlerin Tel Abyad şehir merkezinde sivillere yönelik bombalı araç saldırısı düzenlediği, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bir kez daha sivilleri hedef alarak Tel Abyad şehir merkezinde bombalı araç saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin sağ yakalandığı kaydedilen açıklamada, terörle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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