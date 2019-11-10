Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da, PKK/YPG mayını iki kardeşi yaraladı
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da, PKK/YPG mayını iki kardeşi yaraladı

Tel Abyad'da, PKK/YPG mayını iki kardeşi yaraladı

7 saat önce

TEL Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan 10 ve 12 yaşındaki Bahtani kardeşler, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

Tel Abyad'da, PKK/YPG mayını iki kardeşi yaraladı, System.String[]

TEL Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan 10 ve 12 yaşındaki Bahtani kardeşler, terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre; terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Tel Abyadlı Zekiye el Yasin ve çocukları, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin bölgeden temizlenmesiyle yeniden Tel Abyad'daki evlerine döndü. 12 yaşındaki İyed Bahtani ve 10 yaşındaki kız kardeşi Rines Bahtani, yeniden kavuştukları evlerinin bahçesinde oynarken, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu feci şekilde yaralandı. Mehmetçik tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuklar, burada tedaviye alındı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen 12 yaşındaki İyed'in bir bacağı kurtarılamadı. Anne Zekiye el Yasin, olay sonrası terör örgütü PKK/YPG'ye tepki göstererek, "Allah YPG'nin belasını versin. Tüm dünya ve tüm herkes sesimizi duysun ki en çok sevdiğim oğlumun ayağının kesilmesine sebep olan YPG'dir. Tüm dünyadan ve devletlerden istiyoruz ki bunları dışarı çıkartsınlar, istemiyoruz. Bunların çıkartılmasını istiyoruz. Kalırlarsa bu olaylar tekrar yaşanır" dedi. Türk askerine teşekkür eden acılı anne, "Şehrimizin her tarafında mayınlar o kadar çok ki, Türk askeri temizlemekle bitiremiyor. YPG'nin bir daha topraklarımıza gelmesini istemiyoruz. YPG'yi Suriye'den çıkarsınlar. Bütün dünya duysun. Ayağı kesilen bu çocuk yetimdir. Benden başka kimsesi yok" diye konuştu.


Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:18 Kaynak: DHA
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