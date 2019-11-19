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Tel Abyad'da PKK/YPG okulu vurdu

6 saat önce

Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla bir okulu vurdu.

Tel Abyad'da PKK/YPG okulu vurdu, System.String[]

Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla bir okulu vurdu. Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirirken çocuklarla birlikte 8 sivil de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil yaşamını yitirirken çocuklarla birlikte 8 sivil de yaralandı" denildi.

Açıklamada, "Mehmetçik tarafından Barış Pınarı bölgesindeki hayatı normalleştirme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamında 17 Kasım 2019 tarihinde Rasulayn'da yapılan okul incelemeleri sırasında Fen Meslek Lisesi, Erkek Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve Teknik Lisenin bulunduğu kampüsün PKK/YPG'li teröristler tarafından eğitime kapatıldığı, okulların terör örgütü için Katyuşa tarzı roketleri ateşleyebilecek roketatar düzenekleri üretim merkezine çevrildiği, sınıfların kullanılamaz hale getirildiği tespit edildi. Ayrıca teröristlerin tüm şehri bir ağ gibi saran yeraltı tünellerini kazmak için kullandığı makine ve teçhizatlar ile çok sayıda mühimmat da ele geçirildi. Okulların yeniden eğitim ve öğretime açılabilmesi için devletin diğer kurum ve kuruluşları ile birlikte ihtiyaçların tespiti, onarım ve iyileştirme faaliyetlerine başlandı" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:40 Kaynak: İHA
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