Tel Abyad'da PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tel Abyad'da PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit edildi - Son Dakika

Tel Abyad'da PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'daki arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini ve Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki bin 373 tünelin kullanılamaz hale...

Tel Abyad'da PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'daki arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/ YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini ve Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki bin 373 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti. Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi" denildi.


Paylaşımda, arama-tarama faaliyetlerine ilişkin görüntülere de yer verildi. - ANKARA

Telabyad, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
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