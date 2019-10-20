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Tel Abyad'da şehit olan askerin ailesine acı haber verildi

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın Tokat'ın Yeşilyurt ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Tel Abyad'da şehit olan askerin ailesine acı haber verildi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde keşif gözetleme görevi esnasında PKK/ YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın Tokat'ın Yeşilyurt ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Fındık'ın Kuşcu köyündeki babaevine giden Kaymakam Muhammed Sait Baytok ve askeri yetkililer, aileye acı haberi verdi. Şehidin tarım işçisi olan babası İsmail, annesi Özgür Fındık ve 3 kız kardeşini, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Eve ve köye Türk bayrakları asıldı.

Fındık'ın naaşının, yarın Kuşcu köyünde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Şehidin bir yıl önce görevine başladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirildiği, Fırat'ın doğusunda Tel-Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirilmişti.

Telabyad, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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