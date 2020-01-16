Tel Abyad'da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 5 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tel Abyad'da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 5 ölü - Son Dakika

Tel Abyad'da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 5 ölü

6 saat önce

Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde teröristler tarafından SMO'nun kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Tel Abyad'da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 5 ölü, System.String[]

Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde teröristler tarafından SMO'nun kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.


Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde teröristler tarafından Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 asker hayatını kaybetti. - TEL ABYAD

Telabyad, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:04 Kaynak: İHA
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