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Tel Abyad'da son durum

57 dakika önce

- Tel Abyad'da son durumTEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı harekatı kapsamında batısı ve doğusu terörden arındırılan Tel Abyad'ın sokakları görüntülendi.

- Tel Abyad'da son durum

TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı harekatı kapsamında batısı ve doğusu terörden arındırılan Tel Abyad'ın sokakları görüntülendi.

Tel Abyad'da son durum

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:24 Kaynak: İHA
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