Tel Abyad'da tarım ve hayvancılık canlanıyor - Son Dakika
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Tel Abyad'da tarım ve hayvancılık canlanıyor

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde halkın tarım ve hayvancılık faaliyetleri Türkiye'nin desteğiyle yeniden canlanıyor.

Tel Abyad'da tarım ve hayvancılık canlanıyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde halkın tarım ve hayvancılık faaliyetleri Türkiye'nin desteğiyle yeniden canlanıyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılarak hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad ve Resulayn'da, halkın tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de Türkiye destek veriyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde, Tel Abyad ve Resulayn'da başta insani yardımlar olmak üzere kamu hizmetlerinin verilebilmesi için görevlendirilen koordinatörlükler, çalışmalarını büyük bir özveriyle gerçekleştiriyor.

Bölgenin başlıca geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın yeniden canlanması için, üreticilerle görüşmeler yapan Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü Tel Abyad Koordinatörlüğü, tarımsal üretim alanlarını, üretilecek tarımsal ürün miktarlarını kayıt altına alarak, çiftçilere teknik danışmanlık hizmetleri veriyor.

Tel Abyad'ın köylerini ziyaret eden ekipler, M4 kara yolu sınırına yakın yerleşim birimleri olan Ebu Hüreyre köyü ile çevresindeki 6 yerleşim yerlerinde hayvancılık faaliyetleri noktasında çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında 3 bin 470 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan kayıt altına alınırken, görevli veterinerler de hayvansal aşı çalışmaları yaptı. Aşı çalışmalarıyla yedi köyün tamamındaki besi hayvanları aşılanırken, beş çoban köpeği de hastalıklara karşı aşılandı.

Barış Pınarı Harekatı sayesinde, terör örgütlerinin baskısı nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden köy halkı, daha önce hayvanlarının hiç aşılanmadığını, hastalanan hayvanlarını kendi imkanlarıyla tedavi etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Köylüler, kendi topraklarında insanca ve özgür bir yaşam ortamının oluşması için çaba gösteren Türkiye'ye teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:04 Kaynak: AA
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